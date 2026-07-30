El primer Gobierno de PP-A y Vox suma 13 altos cargos en la nueva estructura de sus consejerías

Sevilla, 30 de julio de 2026. El Consejo de Gobierno andaluz conformado por PP-A y Vox ha aprobado en su reunión de este jueves, 30 de julio, los decretos de estructura de sus 13 consejerías, que conllevan un incremento en 13 del número de altos cargos respecto al gobierno anterior del PP-A. Así lo ha señalado la vicepresidenta tercera, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP-A), en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, en la que ha informado de la aprobación de estos 13 decretos de estructura de consejerías "para tener activada toda la maquinaria de la Administración autonómica" (Fuente: Junta de Andalucía)