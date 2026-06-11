Primer recorrido en papamóvil de León XIV en Canarias, con vítores y sin contacto directo

Las Palmas de Gran Canaria, 11 de junio de 2026. El primer recorrido en papamóvil de León XIV en Canarias, que ha tenido lugar en Las Palmas de Gran Canaria, se ha saldado con vítores y mensajes de afecto, pero más rápido de lo previsto y sin contacto directo con los asistentes, tal y como sí ocurrió en Madrid o Barcelona. El trayecto era corto, de unos 500 metros, y ha durado menos de 10 minutos, cuando se llegó a prever que durara entre 15 minutos y la media hora. El trayecto se desarrolló a mayor velocidad que en sus anteriores paseos en el país y no dio la mano a nadie ni bendijo bebés, pese a que algunos padres sí lo intentaron. El Papa ha llegado hasta el exterior del Teatro Pérez Galdós, sobre las 13.51 horas, para recibir la medalla de oro de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, de parte de su alcaldesa, la que también fuera ministra de Sanidad, Carolina Darias. Después se dirigió a un encuentro celebrado en la Catedral de Santa Ana de Las Palmas de Gran Canaria con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes de pastoral. (Fuente: RTVE/Pool)