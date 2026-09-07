La Princesa Leonor se estrena en su nueva etapa universitaria rodeada de expectación

Madrid, 7 de septiembre de 2026. Así ha sido la llegada de la princesa Leonor a su primer día como estudiante universitaria de Ciencias Políticas en la Carlos III de Madrid. Pocos minutos antes de las nueve, la heredera al trono entraba en el campus de Getafe, pasando desapercibida entre los cientos de estudiantes que, como ella, estrenan curso este lunes. A pesar de su discreción, la princesa ha sido recibida por las autoridades de la universidad antes de comenzar una nueva etapa de su formación. Cuatro años por delante para estudiar Ciencias Políticas y compartir aula, currículo y exámenes con sus compañeros. Una vida universitaria que tendrá que compaginar, como ya ha hecho durante su formación militar, con sus obligaciones institucionales. (Fuente: Europa Press y Casa Real)