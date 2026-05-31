Profesora destaca el autoconocimiento y la gestión emocional como claves para afrontar la PAU

Madrid, 31 de mayo de 2026. Este lunes 1 de junio arranca en Madrid la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) del curso 2025/26, una prueba que se celebrará en el resto de Comunidades Autónomas a lo largo de las dos primeras semanas de este mes de junio. De cara a afrontar con éxito este examen, una de las claves fundamentales es tener "sentido de la realidad" y autoconocimiento, así como saber gestionar las emociones durante los días que dura la prueba. En declaraciones a Europa Press Televisión, la profesora de primero y segundo de Bachillerato, y tutora de segundo, del colegio CEU San Pablo Montepríncipe, Laura Santos, ha subrayado que es clave que "el alumno se conozca mucho a sí mismo", ya que considera que "cada uno con sus talentos, cada uno con sus dificultades" necesita "un acompañamiento para que el alumno cada vez tenga una estrategia más ajustada a lo que verdaderamente necesita".