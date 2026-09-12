Profesorado valenciano retoma el curso con movilizaciones y no descarta "reactivar" la huelga

Valencia, 12 de septiembre de 2026. El profesorado valenciano ha iniciado el nuevo curso académico con un calendario de movilizaciones que mantendrán "vivas" las reivindicaciones que marcaron el curso pasado y no descarta "reactivar" la huelga que quedó suspendida el pasado 11 de junio. Para este sábado la Plataforma per l'Ensenyament Públic ha hecho un llamamiento a toda la comunidad educativa, familias y estudiantes a manifestarse en defensa de la educación pública en Valencia, Alicante y Castellón. Desde STEPV han recordado que el pasado 11 de junio se suspendió la huelga indefinida que comenzó el 11 de mayo, para ver la reacción de la Conselleria. "En julio continuamos negociando aunque no llegamos a prácticamente nada", ha asegurado Candela quien ha indicado que en el momento en que el profesorado vuelva a considerar que hay que "reactivar" la huelga, "lo haremos": "De momento arrancamos el curso con movilizaciones pero sin el marco de una huelga convocada".