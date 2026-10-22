Publicado 22/10/2026 20:59:48 +02:00CET

Profesores marchan en Madrid para exigir "una negociación" a la consejera de Educación

Madrid, 22 de octubre de 2026. Miles de profesores de la educación pública madrileña han marchado este jueves desde Atocha hasta la sede de la Consejería de Educación para exigir una "negociación" a la consejera del ramo, Mercedes Zarzalejo, cuando se cumple una semana de huelga indefinida. Aunque las reivindicaciones se mantienen una semana después --bajada de ratios, reducción del horario lectivo, medidas contra la segregación, menos carga burocrática o una subida salarial, los profesores afrontan esta séptima jornada con la incertidumbre de cuánto podrán prolongar la huelga.