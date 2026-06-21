Protecció Civil alerta de calor muy intenso en Catalunya hasta el martes

Barcelona, 21 de junio de 2026. Protecció Civil ha alertado este domingo que se prevé que el calor sea muy intenso en el litoral y el prelitoral de Catalunya esta próxima noche y en las primeras de la semana entrante. El cuerpo de emergencias de la Generalitat mantiene el plan Procicat en fase de alerta por altas temperaturas y alerta de que el calor nocturno se mantendrá muy elevado en la zona costera como mínimo hasta el próximo martes. Se prevé alcanzar hasta 42 grados en zonas del Ebro, Lleida y el interior de la región.