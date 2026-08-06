Protecció Civil alerta de intensidad de lluvia este jueves en gran parte de Catalunya

Barcelona, 6 de agosto de 2026. Protecció Civil de la Generalitat ha activado en fase de alerta el Plan especial de emergencias por inundaciones de Catalunya (Inuncat), por la previsión de tormentas fuertes este jueves por la tarde y noche, y el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha emitido un aviso por posible superación del umbral de peligro por intensidad de lluvia (más de 40 l/m2 en 30 minutos), así como por acumulación de lluvia (más de 90 l/m2 en 3 horas) en gran parte de Catalunya. En declaraciones a periodistas desde la Conselleria de Interior, la subdirectora de Coordinación y Gestión de Emergencias de Protecció Civil, Imma Solé, y el jefe del Área de Predicción del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, han alertado de que las lluvias y tormentas podrán ir acompañadas de fenómenos violentos como granizo o fuertes rachas de viento.