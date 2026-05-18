Protestas de los profesores en la huelga por la enseñanza pública: “Perdemos todos”

Valencia, 18 de mayo de 2026. La responsable de Enseñanza de UGT País Valencià, Maite Tarazona, y el presidente autonómico de CSIF Educación Comunitat Valenciana, José Seco, señalaban que las necesidades de los profesores en la Comunitat Valenciana son "urgentes" y que las propuestas hasta ahora de la Conselleria de Educación "no alcanzan lo que la escuela valenciana necesita". Además, insistían que aquí pierden todos en esta crisis de la educación valenciana: alumnado, profesorado y la administración".