Un proyecto para mejorar la seguridad en la movilidad urbana, ganador del Audicrea Challenge

Barcelona, 1 de julio de 2026. La salud, el medio ambiente, la educación o el acceso a la vivienda son algunos de los temas que más preocupan a los jóvenes. Así lo refleja la 11ª edición de Audicrea Challenge, la competición de ideas promovida por Audi que impulsa la creatividad, la innovación social y la actitud emprendedora. En esta edición, un proyecto sobre un dispositivo de señalización para mejorar la seguridad en la movilidad urbana, se ha proclamado ganador de entre los 614 equipos y 1.842 estudiantes de toda España que han decidido buscar soluciones a estos retos. Los proyectos han sido evaluados por un jurado creativo y social, que ha valorado aspectos como la creatividad, el impacto social, la viabilidad y la capacidad de comunicar las iniciativas presentadas. El equipo ganador ha presentado un dispositivo autónomo de señalización inteligente que mejora la visibilidad a larga distancia y ayuda a prevenir accidentes en zonas urbanas, especialmente entre los usuarios de bicicletas y patinetes eléctricos, y corredores. Los ganadores participarán en Silicon Valley en un programa de creatividad y preincubación en el Imagine Creativity Center. Desde su primera edición, cerca de 16.000 estudiantes de toda España han desarrollado proyectos para dar respuesta a retos sociales, medioambientales y culturales.