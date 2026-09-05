El proyecto 'Precisión' analiza patrones de comunicación en casos de ciberacoso sexual

Valencia, 5 de septiembre de 2026. La investigadora del proyecto 'Precisión' de la UPV, Nuria Lorenzo, señalaba que el proyecto tiene dos vertientes: una científica, y la otra de transferencia, aplicación e impacto social, dónde se analizan los patrones de comunicación en casos de ciberacoso sexual y violencias digitales para utilizarlo para la creación de materiales de prevención. De hecho ya se está empezando a aplicar, dentro del marco del proyecto, se está colaborando con colegios para ofrecer materiales de prevención: "Cocreamos materiales de prevención con diez centros educativos de la Comunitat Valenciana". La investigadora apunta a que el objetivo es encontrar vías de solución para prevenir y detectar el ciberacoso en la infancia y adolescencia.