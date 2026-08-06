PSCyL acusa a la Junta de llegar "absolutamente tarde" para resolver problemas como Newcastle

Valladolid, 6 de agosto de 2026. El coordinador del área de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental del PSOE en Castilla y León, Miguel Ángel Blanco, ha acusado a la Junta de Castilla y León de llegar "absolutamente tarde" para resolver los problemas del campo y ha puesto como ejemplo la enfermedad de Newcastle, cuyo primer foco fue notificado el pasado 15 de junio mientras que las primeras medidas de la Junta se aprobaron el 30 de julio, "mes y medio después de la primera declaración", ha apostillado.