PSE respeta el registro de Tubos Reunidos y defiende que la Justicia actúe "con transparencia"

Vitoria, 4 de junio de 2026. El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha expresado su "máximo respeto" a la orden de la Audiencia Nacional de registrar la empresa Tubos Reunidos en el marco del 'caso Leire Díez', y ha hecho un llamamiento a "dejar que la Justicia haga su trabajo con transparencia y sin interferencias".Por su parte, el presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha indicado que desconoce los detalles de esta operación, y ha explicado que, aunque sigue "con interés" este proceso, el PNV no tiene la intención de "estar comentando cada día cada papel de la UCO y cada noticia de los tribunales".