Psicóloga advierte de que el calor acelera la agresividad y genera desajustes emocionales

Madrid, 20 de junio de 2026. Expertos alertan de que las altas temperaturas aceleran los ritmos de agresividad. Generando efectos significativos en el bienestar emocional y las relaciones familiares. La psicóloga sanitaria Mercedes Bermejo ha explicado que el calor actúa como "un estresor ambiental, es un estresor fisiológico, también emocional y psicológico" que provoca "muchas más discusiones en la familia como consecuencia de toda esa activación fisiológica", incrementando los casos de conflictos que llegan a las consultas y urgencias sanitarias.