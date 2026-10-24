Psicóloga advierte sobre los efectos del cambio de hora en el sueño y el estado de ánimo

Madrid, 24 de octubre de 2026. El cambio de hora de otoño, por el que se retrasaran los relojes una hora este fin de semana puede alterar transitoriamente el sueño, las comidas o la actividad cotidiana, además de la exposición a la luz, lo que altera el ritmo circadiano, que interviene en la regulación cardiovascular. En declaraciones a Europa Press Televisión, la psicóloga sanitaria experta en familia, Mercedes Bermejo, ha señalado que el cambio de hora puede afectar especialmente a los niños pequeños y a personas más vulnerables.