Psicóloga apunta al repunte de violencia de género por pérdida de aislamiento y rutinas

Madrid, 6 de agosto de 2026. Los recientes casos de violencia de género en Llanes (Asturias) y Murcia en apenas 48 horas ha vuelto a poner de manifiesto una de las mayores lacras de la sociedad española. Con estos dos últimos casos, ya son 35 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que llevamos en 2026. Además, la estación de verano suele suponer un incremento en los casos. Algo que se explica por diversas razones. En declaraciones a Europa Press Televisión, la psicóloga sanitaria experta en familia, Mercedes Bermejo, ha afirmado que "no es que el verano genere más casos de violencia de género, sino que esto es multifactorial" y ha señalado que "hay una serie de variables que hacen que influya", entre las que destaca la pérdida de rutinas que provoca que las víctimas "estén más aisladas de sus contextos de seguridad, contexto laboral, contexto familiar".