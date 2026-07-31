Psicóloga de emergencias recomienda "normalizar" los síntomas tras sufrir un incendio

Madrid, 31 de julio de 2026. Psicólogos de emergencias del Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad de Madrid, en colaboración con el SUMMA 112, han desplegado un dispositivo de asistencia presencial e itinerante para atender a los ciudadanos afectados por los incendios forestales que han afectado a la Comunidad de Madrid durante las últimas semanas. La psicóloga especializada en emergencias, Sara Laguna, ha afirmado en una entrevista con Europa Press Televisión, que lo más importante ante una situación de catástrofe como un incendio forestal es "normalizar" los síntomas tras vivir una situación traumática.