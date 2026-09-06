Psicóloga infantil pide "anticipación, acompañamiento y participación" para la vuelta al cole

Madrid, 6 de septiembre de 2026. Como cada año, la llegada del mes de septiembre trae consigo el final de las vacaciones y la vuelta a la rutina para adultos y niños. Con el comienzo de las clases los más pequeños de la casa se ven obligados a modificar los horarios que han mantenido durante las vacaciones, con los trastornos que eso puede ocasionar. Por ello, los expertos recomiendan a las familias tener en cuenta "la anticipación, el acompañamiento y la participación" para conseguir que la 'vuelta al cole' sea más positiva para los niños.