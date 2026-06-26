Psicóloga resalta la importancia de la “prevención” en el trabajo en el terremoto de Venezuela

Valencia, 26 de junio de 2026. La psicóloga sanitaria experta en emergencias y castástrofes y coordinadora de la Unidad de Intervención en Crisis de la Fundación Salud y Persona, Lola Collado, señalaba, en el análisis del trabajo psicológico en una catástrofe como el terremoto de Venezuela, que lo primero que hacer en una situación de este tipo es "atender a las víctimas de primer nivel" que son los principales afectados. Se trata de "ayudar" a las personas a "gestionar las emociones", porque pueden haber casos de estado "de shock emocional o un ataque de pánico o ansiedad". La psicóloga indicaba que el trabajo de un psicólogo es "preventivo", hay que "aplicar los primeros auxilios psicológicos para que las consecuencias sean las menos posibles", como "un trastorno de estrés agudo" o, a posteriori, "un trastorno de estrés postraumático o de depresión, que son muy frecuentes".