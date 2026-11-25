Valencia, 25 de noviembre de 2026. Emergencias climáticas como la dana que tuvo lugar en octubre de 2024 y que afectó gravemente a localidades de l'Horta Sud de la provincia de Valencia, puso en evidencia la necesidad de trabajar con los colectivos más vulnerables como las mujeres víctimas de violencia de género que se vieron "desprotegidas" ante esta tragedia. La tragedia que afectó a localidades valencianas como Sedaví y Benetússer, donde esta organización sin ánimo de lucro sigue ofreciendo un importante apoyo en salud mental, hizo que muchas mujeres que sufrían violencia de género se vieran en una situación "totalmente al descubierto" y con el agravante de una serie de elementos que "disparaban los niveles de ansiedad". "En la dana se destruyeron casas, las órdenes de alejamiento no se respetaron, y muchas mujeres estaban conviviendo con su agresor y en desprotección total. Y los niños, niñas y adolescentes, fue una situación que creo que vale la pena analizar y seguir trabajando", ha detallado.