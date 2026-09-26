Psicólogo social vincula los desahucios con rupturas traumáticas de identidad

Madrid, 26 de septiembre de 2026. Los desahucios como el de Maricarmen, de 87 años, en Madrid afectan profundamente a la identidad y el bienestar psicológico de las personas, según ha explicado Miguel Ángel Estévez, el psicólogo social y profesor asociado de la Universidad Complutense de Madrid. Estevez ha afirmado que los desahucios generan "un cambio muy radical, de tener casa a no tener casa", lo que afecta profundamente a la identidad y al bienestar psicológico de las personas, al suponer "una ruptura que en términos terapéuticos podríamos entender como ciertamente traumática".