Publicado 26/08/2026 13:54:04 +02:00CET

PSOE admite que el CNI pudo haber avisado de entradas a nado a Ceuta, pero no de su alcance

Madrid, 26 de agosto de 2026. El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha asegurado este miércoles que las dos versiones ofrecidas por los ministros de Defensa e Interior sobre la existencia o no de avisos previos del CNI sobre la entrada masiva de miles de migrantes en Ceuta "pueden ser verdad a la vez", al considerar posible que los servicios de Inteligencia alertaran de movimientos de personas, pero no de la "dimensión extraordinaria" que finalmente tuvo la avalancha. (Fuente: Congreso)