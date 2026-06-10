Publicado 10/06/2026 9:13:06 +02:00CET

El PSOE asegura que los servicios jurídicos del partido "estudian" si querellarse contra Díez

Madrid, 10 de junio de 2026. Declaraciones del portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, quien ha reclamado que sea la Justicia la que determine los hechos en relación a los casos de corrupción, asegurando que "es el tiempo de que nos pongan pruebas encima de la mesa y que determinen lo que tenga que determinar", mientras ha subrayado que su partido está "colaborando con toda la información que tiene con la Justicia" y que los servicios jurídicos "están estudiando" la posibilidad de querellarse contra Leire Díez. (Fuente: Congreso)