PSOE de Cáceres: La moción de la Cruz debatida en el pleno es "una perversión democrática"

Badajoz, 16 de julio de 2026. Declaraciones de Ana Belén Fernández, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Cáceres. La portavoz socialista ha comparecido tras abandonar el pleno municipal en protesta por el debate de la moción de Vox para proteger la Cruz de los Caídos. Fernández ha denunciado la situación y ha asegurado que "las instituciones democráticas están obligadas al cumplimiento de las leyes y este debate lo que persigue como último objetivo es instar como pleno al incumplimiento de la norma. Nos parece una perversión democrática".