PSOE-M exige la dimisión de Ayuso tras el informe de la AEAT sobre González Amador

Madrid, 18 de junio de 2026. El secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, y de Mar Espinar, portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, que han exigido la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, así como la convocatoria de un "pleno extraordinario para explicar todos los chanchullos que le rodean", tras conocerse un informe de la Agencia Tributaria que ha revelado que Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, facturó un total de 4,4 millones de euros a través de sus dos empresas a Quirón Prevención entre 2021 y 2023. (Fuente: PSOE)