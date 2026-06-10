El PSOE lamenta el rechazo de Guardiola a su propuesta de "sacar" a Vox del gobierno

Badajoz, 10 de junio de 2026. La portavoz del PSOE en la Asamblea, Isabel Gil Rosiña, ha considerado que la presidenta de la Junta, María Guardiola, "ha elegido abrazar los postulados de la extrema derecha" y de la "radicalidad" al no aceptar la propuesta del líder socialista en la región, Álvaro Sánchez Cotrina, de "sacar a la extrema derecha de la gobernanza" y ofrecer el apoyo a cambio para aprobar los Presupuestos de la comunidad (PGEx) para 2026 previa aceptación también de una serie de acuerdos.