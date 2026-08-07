El PSOE llevará la compra del ático de Ayuso ante la Fiscalía

Madrid, 7 de agosto de 2026. El PSOE lleva a la Fiscalía la compra del ático de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Los socialistas van a llevar este viernes una denuncia en la Fiscalía de delitos económicos de Madrid contra el consejo de administración de Planifica Madrid para que se investiguen posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación y otros delitos que pudieran darse. Así lo ha anunciado el secretario general del PSOE-M y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.