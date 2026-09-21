PSOE C-LM lamenta agresión a Julia Ferreras

Toledo, 21 de septiembre de 2026. La portavoz del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, ha condenado la agresión sufrida este domingo por la diputada en la Asamblea de Ceuta por el grupo localista Ceuta Ya! Julia Ferreras, en el marco de unas protestas organizadas por vecinos ceutíes contra la llegada de la asociación pamplonea Negu Gorriak/Derecho a Techo, y ha advertido de que la situación en la ciudad autónoma está "avivada por quienes creen que, enfadando más a la ciudadanía, van a encontrar un puñado de votos".