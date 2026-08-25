PSOE y Más Madrid ven "falta de transparencia" por negar o dilatar el expediente sobre el ático

Madrid, 25 de agosto de 2026. PSOE-M y Más Madrid han denunciado este martes "falta de transparencia" por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso tras recibir una comunicación oficial en la que se les niega o se dilata el acceso al expediente sobre la compra del ático de Chamberí por parte de la Comunidad de Madrid a través de Planifica Madrid. Por su parte, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha acusado a la izquierda de "tratar de tapar" lo que está ocurriendo en España, "que no es otra cosa que caos y corrupción" por la gestión del Ejecutivo central, con sus alusiones a la compra del ático. (Fuente: Europa Press/Comunidad de Madrid/Asamblea de Madrid/PSOE)