Publicado 11/06/2026 13:49:51 +02:00CET

El PSOE pierde 5 puntos tras los casos Leire y Zapatero y ve recortada su ventaja a 4,2 puntos

Madrid, 11 de junio de 2026. El Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del mes de junio, el primero tras conocerse la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y los detalles del caso Leire Díez, vuelve a situar al PSOE en cabeza, pero su estimación de voto se reduce al 31,3%, cinco puntos menos que el mes anterior, y la ventaja sobre el PP se recorta hasta los 4,2 puntos, la más baja del último año. En concreto, el CIS calcula para el PSOE un respaldo del 31,3%, mientras que su socio de Gobierno, Sumar, que llevaba meses marcando cotas mínimas, se recupera y sube al 6,4%. Y al otro lado del hemiciclo, el PP sube algo más de dos puntos en un mes y ahora se anota un 27,1%, mientras que a Vox se le atribuye un respaldo del 15,8%, cuatro décimas menos que en mayo. (Fuente: PSOE/PP/SUMAR/CONGRESO/EUROPA PRESS)