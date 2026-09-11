PSOE reprocha a Ayuso "vivir como Dios" e insiste en que dimita: "Por el ático muere el pez"

Madrid, 11 de septiembre de 2026. El PSOE de Madrid ha acusado a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, de "vivir como Dios" a costa de los madrileños mientras su gestión es un "drama" y ha insistido en que dimita tras la polémica compra de "un aticazo" en Chamberí por 6,3 millones de euros. "Por el ático muere el pez, señora Ayuso. No es 'Chao pescao'. Es que la han pescao", ha lanzado la portavoz socialista en la Asamblea, Mar Espinar, durante su intervención en la segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Región. (Fuente: Asamblea de Madrid)