PSOE-A reprocha a Moreno su ausencia en el acto del fin de la Verja

Sevilla, 15 de julio de 2026. La portavoz adjunta del PSOE-A en el Parlamento andaluz, María Márquez, ha llamado este miércoles la atención acerca de que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), no haya asistido al acto que se celebra en La Línea de la Concepción (Cádiz) con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para escenificar el final de la Verja que separa dicho municipio respecto de Gibraltar, y que ni siquiera haya publicado "un 'tuit'" para celebrar por redes sociales una "buena noticia" como esa.