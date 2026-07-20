El pueblo de Ferran celebra la victoria y será hijo predilecto de Foios (Valencia)

Valencia, 20 de julio de 2026. Un amigo de la familia, Vicente Pujol, el alcalde de Foios (Valencia), Sergi Ruiz, su tía Laura, y vecinos de la localidad valenciana de Foios, hablaban de cómo se vivió en el pueblo el gol del futbolista foyense Ferran Torres y la victoria de la Selección Española en el Mundial: "Muy contento que haya llegado tan lejos, con una actitud intachable". Además, el Ayuntamiento ha informado que Ferran será hijo predilecto de Foios. Los vecinos celebraban que triunfado y "nos ha hecho felices, que más se puede pedir".