Puente admite que Zapatero tiene que dar más explicaciones, pero cree que "huele a chamusquina"

Alicante, 18 de agosto de 2026. Declaraciones del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que ha señalado, acerca de la investigación judicial contra el expresidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que pesa una gran sombra de nulidad por la forma de obtener las pruebas que dieron inicio a las pesquisas. Aunque evita pronunciarse, admite que el exdirigente socialista debe dar explicaciones públicas. Por otro lado, respecto al intento de compra de una vivienda de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso, ha indicado que si el Ejecutivo autonómico quería comprar una vivienda oficial para Ayuso, debería haberlo hecho con transparencia y no a escondidas.