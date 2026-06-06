Puente defiende a Sánchez como el mayor activo del PSOE

Santander, 6 de junio de 2026. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente ha reivindicado este sábado, en la celebración del centenario de la agrupación del PSOE de Reinosa (Cantabria), al presidente del Gobierno Pedro Sánchez en declaraciones a los medios. "En el Partido Socialista estamos de manera inmensamente mayoritaria con nuestro secretario general y nuestro presidente del Gobierno. Es el mayor activo que tenemos y el mejor valor que tenemos. Y prueba de ello es que la derecha no sabe como acabar con él, acosando a su familia, utilizando todo tipo de estrategias", ha remachado Puente.