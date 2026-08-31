Puente presenta nuevos trenes de gran capacidad con 200 metros de largo y casi 2.000 pasajeros

Madrid, 31 de agosto de 2026. Cercanías de Madrid ha estrenado las primeras unidades de los trenes Stadler comprados por Renfe para la red, unos "trenes del futuro" que permiten aumentar un 20% la capacidad, con hasta 200 metros de longitud y casi 2.000 pasajeros. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, acompañado del delegado del Gobierno, Francisco Martín, y la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, ha presentado este lunes una de estas nuevas unidades en la estación de Cercanías de Príncipe Pío.