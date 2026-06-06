Puente suscribe las palabras de Sánchez sobre las andanzas de Díez

Santander, 6 de junio de 2026. El ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha remitido a las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre las "andanzas" de la exmilitante socialista Leire Díez, que aseguró ayer desconocer y que en caso contrario -dijo- no las hubiera "tolerado". Preguntado este sábado por si siguen manteniendo que el jefe del Ejecutivo no estaba al tanto de la actividad de la conocida como 'fontanera' de Ferraz, el ministro ha suscrito las palabras de Sánchez. "Yo no mantengo ni dejo de mantener nada. Me remito a las palabras del presidente, que fueron claras y cristalinas en el día de ayer", ha contestado hoy Puente a preguntas de los periodistas antes de participar en un acto del partido en la localidad cántabra de Reinosa.