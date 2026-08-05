Quintana recuerda que el reparto de menores migrantes "llevan aportación del Gobierno" central

Badajoz, 5 de agosto de 2026. El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha subrayado la importancia de proteger los derechos de los menores migrantes no acompañados que se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad. Quintana ha recordado que la distribución de estos menores entre las distintas comunidades autónomas se realiza en cumplimiento de la legislación española y "lleva la aportación del Gobierno" central. No obstante, ha lamentado que la Junta de Extremadura no haya participado en las conferencias sectoriales donde se aborda y discute este reparto.