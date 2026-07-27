Raimat inicia su vendimia más temprana de la historia con expectativas de alta calidad

Barcelona, 27 de julio de 2026. Raimat ha iniciado hoy su vendimia más temprana de la historia con expectativas de una uva de calidad excelente. Por su clima y su situación, es tradicionalmente una de las primeras de Europa y este año se ha avanzado unos días más debido a las altas temperaturas de las últimas semanas, que han acelerado la maduración de la uva. En total, la bodega espera recoger cerca de seis millones de kilos de uva 100% ecológica. La bodega leridana celebrará este año otro hito histórico al alcanzar el millón de toneladas de uva recogidas desde la primera vendimia, en 1917. Cerca de 80 personas participan en la recogida manual, que se realiza de madrugada y de forma selectiva por una sola cara de la cepa. Las previsiones apuntan este año a una calidad de la uva excelente. Una de las novedades de este año es el funcionamiento ya a pleno rendimiento del sistema de humedales de flujo vertical destinado al tratamiento de las aguas residuales de la bodega. Una depuradora natural de 40.000 metros cuadrados, situada en medio de las viñas, que contribuye al ahorro energético y a la mejora ambiental. Como cada año, la vendimia ha arrancado con las variedades chardonnay y xarel·lo, seguirá con albarariño y godello y acabará a finales de septiembre o principios de octubre con negros como pinot noir, tempranillo, garnacha y cabernet Sauvignon.