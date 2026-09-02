Raúl Asencio, condenado por conducir ebrio en Gran Canaria

Madrid, 2 de septiembre de 2026. El futbolista del Real Madrid Raúl Asencio fue condenado en agosto por un delito contra la seguridad vial al conducir ebrio y arrojar una tasa de 0,90 mg/l en un control de alcoholemia en San Bartolomé de Tirajana, municipio de la isla de Gran Canaria, casi multiplicando por cuatro la tasa máxima permitida, que es de 25 mg/l. Al superar los 0,60 mg/l, se trata de un delito contra la seguridad vial y no de una infracción administrativa. (Fuente: Europa Press / Real Madrid)