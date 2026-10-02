La raza berrenda encabeza la presencia de vacuno autóctono en la FIG de Zafra

Zafra (Badajoz), 2 de octubre de 2026. La raza berrenda, en sus variedades negra y colorada, se ha consolidado como la principal protagonista del pabellón de vacuno de la Feria Internacional Ganadera (FIG) de Zafra con la defensa de su valor en la dehesa. En declaraciones a Europa Press Televisión, el presidente de la Asociación de Criadores de Ganado Berrendo en Extremadura, Francisco Ruiz, ha destacado la amplia representación de la cabaña en el certamen: "Somos los números 1 en cabezas de ganado vacuno ahora mismo en la feria, doblando al resto de las totales ganaderías de vacuno que vienen aquí".