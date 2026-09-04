Real Conservatorio de Música y Danza, hilo conductor del estand de Diputación en Feria Albacete

Albacete, 4 de septiembre de 2026. La Diputación de Albacete ha presentado la programación con la que volverá a convertir su estand, ubicado junto a la puerta R-8 del Recinto Ferial, en "la casa de toda la provincia" en la Feria de Albacete 2026. Más de 60 actividades entre el 7 y el 17 de septiembre que, este año, tendrán como gran hilo conductor el 75º aniversario del Real Conservatorio Profesional de Música y Danza de la institución provincial, bajo el lema '75 años marcando el compás. La música y la danza hacen provincia'.