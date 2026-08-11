Realojados tras el incendio los vecinos de Catí (Castellón)

Valencia, 11 de agosto de 2026. Vecinos de la localidad castellonense del Catí han podido regresar a sus domicilios después de tener controlado el incendio forestal del pasado fin de semana. La gente explicaba como vieron y el humo y las llamas por encima de la montaña y se acercaba al pueblo. El desalojo fue caótico, describen los vecinos del pueblo, que señalaban como les metieron mucha prisa para salir del pueblo, por eso todavía están asustados, al tener las llamas por encima de la casa. Después de unos días, han podido volver a su casa tras el susto: Tenemos que estar contentos porque estamos todos en casa.