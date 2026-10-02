El rechazo de los decretos de vivienda aviva las reacciones sobre un posible adelanto electoral

Madrid, 2 de octubre de 2026. Golpe al Gobierno en el Congreso. Los dos decretos de vivienda han sido rechazados y las reacciones políticas no se han hecho esperar. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, responde con una sola palabra cuando le preguntan si está decepcionada tras las votaciones: "Mucho". Rodríguez pide ahora que la ciudadanía valore lo ocurrido y reivindica que el Ejecutivo seguirá mirando hacia adelante. Más duro ha sido Pablo Bustinduy. El ministro de Derechos Sociales acusa a PP, Vox y Junts de actuar como el "brazo político del rentismo". Desde el PP, Alberto Núñez Feijóo convierte la derrota parlamentaria del Gobierno en un desafío a Pedro Sánchez y le reclama que convoque elecciones, al igual que el líder de Vox, Santiago Abascal, que también reclama un adelanto electoral. Desde Esquerra, Gabriel Rufián pide a Sánchez que no tome decisiones en caliente y que valore bien las consecuencias de un posible adelanto electoral, mientras que Podemos aseguran estar preparados para unas posibles elecciones, pero advierte que la gente "quiere soluciones". (Fuente: Europa Press y Congreso)