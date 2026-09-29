Recta final para el decreto de vivienda: Sumar y PSOE mantienen la negociación aún sin acuerdo

Madrid, 29 de septiembre de 2026. El Gobierno tiene previsto aprobar este martes en Consejo de Ministros el nuevo decreto de vivienda, bautizado por el Sindicato de Inquilinas como 'decreto Maricarmen', pero llega a la reunión con una negociación que todavía tiene muchos flecos pendientes. El decreto llega después del desahucio en Madrid de Maricarmen, la mujer de 87 años cuyo caso ha situado la protección frente a los desahucios en el centro del debate. El Gobierno quiere incluir medidas para reforzar esa protección y para dar estabilidad a los contratos de alquiler. También plantea regular los alquileres de temporada y por habitaciones, actuar contra el fraude de los pisos turísticos y establecer incentivos fiscales para propietarios e inquilinos. Pero Sumar considera que todavía quedan diferencias importantes por resolver, como la prórroga automática de los contratos de alquiler, la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones y medidas para limitar los precios. Y mantiene además su apuesta por incluir en el decreto la posibilidad de expropiar viviendas en situaciones como la de Maricarmen, aunque el socio minoritario del Gobierno admite que esta medida podría quedar para una norma posterior. (Fuente: Europa Press, Moncloa)