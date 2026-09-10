El rector de la UEx exige "los mismos criterios de calidad" para las universidades privadas

Badajoz, 10 de septiembre de 2026. Declaraciones del rector de la Universidad de Extremadura, Pedro M. Fernández Salguero, en la previa del acto de apertura de curso en Badajoz. A preguntas de los periodistas sobre el posible desembarco de universidades privadas en la región, el rector ha manifestado su "preocupación", aunque "no miedo", ante la implantación de estos centros. Frente a este escenario, ha defendido que la UEx ofrece una propuesta académica "importante", cuenta con prestigio nacional e internacional y se mantiene "competitiva".