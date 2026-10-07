Recuperado el servicio parcial de Rodalies, pero aún con cortes y retrasos en algunas líneas

Barcelona, 7 de octubre de 2026. Las líneas de Rodalies R2Sud, R7, R4, R3 y R1 han recuperado parcialmente su servicio durante la mañana de este miércoles aunque en las demás líneas (R2, R7, R17, R16, R15, R14, R13, RG1, RT1, RT2, RL3 y RL4) siguen sin circular trenes, a excepción de la R8, que circula sin afectaciones. En concreto, en la R1 hay circulación entre L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y Blanes (Girona) fuera de su horario habitual; en la R2 Sud se circula por vía única entre Sant Vicenç de Calders y Cunit por una incidencia en la infraestructura derivada de las intensas lluvias de este martes aunque se mantiene el servicio ferroviario entre Cunit (Tarragona) y Barcelona Estació de França, informa Rodalies en su web.