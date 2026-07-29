Redeia gana 280 millones a junio y Endesa eleva un 41% ganancias durante el mismo periodo

Madrid, 29 de julio de 2026. Redeia obtuvo un beneficio neto de 280,4 millones de euros en el primer semestre del año, lo que representa un incremento del 4% con respecto a las ganancias del mismo periodo del pasado ejercicio, cuando se situaron en los 269,5 millones de euros, informó la compañía. Endesa registró un beneficio neto de 1.470 millones de euros en el primer semestre del año, lo que representa un incremento del 41% con respecto al mismo periodo del ejercicio pasado, y ha disparado la previsión de beneficio neto ordinario para el año 2026 a más de 2.400 millones de euros, informó la compañía. (Fuente: Endesa y Europa Press)