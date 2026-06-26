Las redes sociales, refugio de los pacientes con vitíligo

Madrid, 26 de junio de 2026. Detrás de cada mancha de las personas con vitíligo hay una historia única. Más allá del impacto estético que produce la enfermedad, existe una elevada carga emocional, y las redes sociales se han convertido en un refugio para los pacientes. Esta es una de las principales conclusiones extraídas del primer Informe sobre el Vitíligo en el Entorno Digital, realizado por Incyte. El informe que ha analizado casi 150.000 contenidos publicados en X, Instagram, Facebook y TiKTok ayuda a entender cómo ha evolucionado la conversación sobre el vitíligo y cuáles son los retos actuales. Los pacientes con vitíligo llevan décadas pidiendo más atención, más investigación y más espacio para hablar del impacto emocional, del estigma o del miedo al rechazo. Otro paso más para visibilizar el vitíligo es la muestra fotográfica que acoge el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid, “Tu piel, tu historia”, una iniciativa que pretende acercar a la ciudadanía la realidad de las personas que conviven con esta enfermedad.