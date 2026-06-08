Redondo destaca el humanismo del Papa pero rechaza sus posiciones sobre aborto y eutanasia

Madrid, 8 de junio de 2026. Declaraciones de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien ha valorado positivamente el discurso del Papa en el Congreso de los Diputados por considerarlo "coherente con el humanismo que él defiende y con la idea de que la persona humana está en el centro", aunque ha subrayado que "quiero resaltar, la idea del bien común, el interés general". La ministra ha insistido en que "en medio de tantas peleas, de tanta crispación, de tanta tensión, de tanto odio, de tanta mentira, el discurso del Papa es esperanzador por eso, porque habla desde el ser humano, habla desde la conciencia de lo común", aunque ha reconocido que "hay un mensaje también muy claro contra el aborto y contra la eutanasia". (Fuente: Pool Congreso)